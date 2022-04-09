Dakika bir gol bir! Ali Koç ve seçimi kazanan Uğur Dündar kürsüde restleşti

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde kazanan Uğur Dündar oldu. Başkan Vefa Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile yarışa girdi. Seçimi Uğur Dündar kazandı.

AZİZ YILDIRIM İDDİALARI

Seçimi kaybeden Başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar için " Aziz Yıldırım'ın projesi. Aziz Yıldırım'ın adamıdır. Bu seçim Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un seçimidir" iddialarında bulunmuştu.

TEBRİKTEN SONRA UYARI

Başkan Ali Koç kürsüye çıkıp seçimi kazanan Uğur Dündar'ı tebrik etti. Başkan Koç tebrik konuşmasından sonra merakla beklenen noktaya geldi. Koç, Aziz Yıldırım'ın projesi olmakla itham edilen Uğur Dündar'a uyarıda ublundu. Koç, "Seçimlerden önce Uğur Dündar ile görüştük. Tarafsız kalacağımızı, kimseyi desteklemeyeceğimizi söyledik. Kendisi de, 'Ben kimsenin adamı değilim' dedi. Biz de inandık. Şimdi göreceğiz. Uğur Bey ile çalışmayı heyecan ile bekliyoruz. Uğur Bey, sizden de ricam bizim kovaladığımız insanlar sizin sayenizde tekrar kulübe giriyor, buna azami şekilde dikkat etmelisiniz. Yüksek Divan Kurulu başkanlığı, Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde Uğur Bey ile de çalışacağız. Hemen başkanlık ofisinin altında olan Yüksek Divan Kurulu başkanlık ofisinin içimizde bulunmasını istemediğimiz insanların yuvalanmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN'IN KAYGILARI YERSİZ"

Uğur Dündar sonrasında sözü alıp, "Biz Fenerbahçe'nin adamıyız. Hiçbir zaman ben demeyeceğim, biz diyeceğim. Sayın Başkan'ın, süreç içerisinde benimle ilgili ne kadar yersiz kaygılarda bulunduğunu göreceğini düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah uğurlu geliriz" diye cevap verdi.