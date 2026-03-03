Haberler

Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euro teklifini reddeden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yeni bonservisini belirledi. Yönetim, milli futbolcudan 50 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

  • Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
  • Galatasaray, sezon başında Barış Alper Yılmaz için gelen 40 milyon euro teklifi reddetti.
  • Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 9 gol ve 13 asist yaptı.

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki milli oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen 40 milyon euro'luk teklifi reddetmişti. Takımının teklifi kabul etmemesi sonrası bir süre antrenmanlara çıkmayan, ardından özür dileyerek takıma geri dönen Barış Alper Yılmaz, başarılı bir grafik çizerek tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı.

BARIŞ ALPER'İN YENİ BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Avrupa'dan birçok takımın gözdesi haline gelen ve son olarak Juventus'un gözüne kestirdiği milli oyuncunun yeni bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılılar, başarılı kanat oyuncusu için kapıyı 50 milyon euro'dan açma kararı aldı. Belirlenen rakamın altında gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta sahada olan başarılı oyuncu Barış Alper, 9 ve 13 asistlik performans sergiledi.

