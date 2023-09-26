Dağcılar Kösedağı'nda 'Karabağ Azerbaycan'ındır' pankartı açtı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı'na tırmanan dağcılar, 'Karabağ Azerbaycan'ındır' pankartı açtı. Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'nın Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden 34 kişilik grup, zorlu bir tırmanış sonucunda zirveye ulaştı.