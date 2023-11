Cumhuriyetin 100. Yılı İçin Türkiye'nin En İyi Satranç Ustaları Ankara'da Buluştu

- Türkiye'nin en iyi satranç ustaları hamlelerini bu sefer Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptı

ANKARA - Türkiye'nin en iyi, dünyanın ise 93. en iyi oyuncusu Büyükusta Mustafa Yılmaz ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Büyükusta Vahap Şanal'ın katılımıyla Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası Turnuvası Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası" turnuvası başladı. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 27 Kasım'a kadar sürecek turnuvada, Türkiye'nin en kuvvetli altı kadın ve altı erkek satranç ustası mücadele edecek. Turnuvada, standartta 2650 reytinge sahip dünyanın en iyi 93. oyuncusu Büyükusta Mustafa Yılmaz, standartta 2608 reytinge sahip dünya 178.'si GM Vahap Şanal'ın yanı sıra, GM Dragan Solak, GM Emre Can, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Mert Yılmazyerli, Uluslararası Usta Ediz Gürel, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta Kübra Öztürk Örenli, Kadın FIDE Ustası Gülenay Aydın, WFM Zeynep Çiftci ve Kadın Uluslararası Usta Hayale İsgenderova yer alıyor.

Söz konusu turnuvanın başlangıcı için İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle böyle bir turnuva düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu turnuvayı sadece Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle değil ama aynı zamanda Türkiye'nin en seçkin 12 sporcusunu ağırladığımız için de kıymetli buluyoruz. 6 kadın sporcumuz, 6 erkek sporcumuz burada yarışacaklar. Cumhuriyet Kupası adı altında yarışacaklar. Bu 12 sporcumuzu tanımlarken şunu gözden kaçırmamak lazım: Bu turnuva dünyadaki satrancın önde gelen sporcuları, antrenörleri tarafından yakından takip edilen bir turnuva. Bütün hamleler canlı olarak dünyanın her yerinden izlenecek olan bir turnuva. Çünkü artık Türk sporcuları dünyanın önde gelen sporcuları arasındalar. Bunu çok kıymetli buluyorum. İçimizde ilk kez dünyanın en seçkin 100 sporcusu arasına giren arkadaşımız da var. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla satrancın geldiği aşamayı tarif etmek açısından bu 12 sporcumuz bizler için son derece önemli. Burası çok özel bir bina bizim için. Kurucumuz Atatürk'ün 'siyasi bağımsızlık ancak iktisadi bağımsızlıkla sağlanabilir' ülküsünden yola çıkarak müzenin adı İktisadi Bağımsızlık Müzesi oldu. Bu turnuvayı burada düzenlemeyi özellikle arzu ettik. Bu bina kendisinin de (Mustafa Kemal Atatürk) gelip açılışından hemen 2 ay sonra ziyaret ettiği bir bina. Cumhuriyet'in 100. yılı için çok uygun bir bina olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Daha nice yüzyıllara. Biz federasyon olarak bu 100 yılda önemli faaliyetlere imza atmaya çalıştık. Yılın sonu gelirken de böylesine güzel bir kupa ile yaptığımız bütün bu faaliyetleri taçlandıralım dedik. 2005 yılından beri ana sponsorumuz olan Türkiye İş Bankası'na, satranca verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Bugün, bu turnuvanın hazırlanması aylar süren bir çalışma neticesinde oldu. 'Nasıl bir formatta yapalım?', 'Hem Cumhuriyetimizin 100. yılına hem de bu güzel atmosfere yakışır bir turnuva olsun' dedik. Teknik arkadaşlarımız sonunda böylesine 12 değerli sporcumuzun katılımıyla bir kupayı hayata geçirdiler. Bugün burada FİDE Reyting Sıralaması'nda ilk 100'de olan Büyükusta Mustafa Yılmaz ve çok kıymetli 11 sporcumuz var. Toplamda 12 sporcumuzla bu kupanın başlangıcını yapacağız. 27 Kasım'da final turları ile sonuçlanacak. Ödül töreni aralık ayında Türkiye İş Bankası'nda, yıl içinde uluslararası derece elde etmiş diğer sporcularımızla birlikte ağırlamış olacağız. Ben, özellikle buraya gelen, bu önemli kupaya katılan 12 kıymetli sporcumuza çok teşekkür ediyorum. Türk satrancının her zaman yüz akı oldular" diye konuştu.

Turnuva, Cumhuriyet Kupası'na erişmek için mücadele edecek 12 ustanın ilk hamlelerini yapması ile başladı.