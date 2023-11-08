Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne özel voleybol turnuvası sona erdi

Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Final maçında Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkeli Belediyesi takımları karşı karşıya geldi. Turnuvaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Türkeli İlçe Spor Salonunda, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkeli Belediyesi takımları arasında oynanan final maçına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın final karşılaşmasını, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Final maçı sonrası birinci olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımına kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Safa Kahraman verirken, ikinci olan Türkeli Belediyesi takımına Belediye Başkanı Veysel Şahin, üçüncü olan Sağlıkspor takımına ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak kupa ve madalyalarını takdim etti. Turnuvada görev alan hakemlere hediyelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar verdi. - SİNOP