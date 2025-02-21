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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yılına Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yılına Hazırlanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2025 yılında 60. yılını kutlayacak. 8 etap ve 1153 kilometrelik zorlu parkur ile bisiklet tutkunları nefes kesen mücadelelere tanık olacak. Organizasyon 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 60. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği bu tarihi organizasyonun rotası açıklandı. 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Akdeniz'in turkuaz kıyılarından başlayıp Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu rotasında ilerleyerek İzmir'de son bulacak. Toplamda bin 153 kilometrelik, 8 günde toplam 15 bin 898 m tırmanış içeren zorlu parkur, bisiklet tutkunlarını ve sporseverleri nefes kesen mücadelelere tanık olmaya davet ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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