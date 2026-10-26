Cumhurbaşkanlığı 7’nci Uluslararası Yat Yarışları’nda Cumhuriyet Kupası için geri sayım başladı

CUMHURİYET'İN 103'üncü yılı, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü etabı Cumhuriyet Kupası'nda 650'yi aşkın sporcu, Cumhuriyet coşkusunu denizlere taşıyacak. 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun detayları, Fişekhane'de düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü etabı olan Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla İstanbul Boğazı'nda başlayacak. 650'yi aşkın sporcunun katılacağı organizasyon, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölene sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak. Yarışmada 65'ten fazla takımın mücadele edecek.

YELKENLER CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILI İÇİN AÇILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu denizlere taşıyacak Cumhuriyet Kupası'nda yelkenler, İstanbul Boğazı'nda sulara açılacak. 650'den fazla sporcu, rüzgara karşı strateji, taktik ve dayanıklılığın ön plana çıkacağı bir mücadele yaşayacak. İstanbul halkı, Boğaz'ın sahil şeridinden bu yarışa tanıklık ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yelkenlerle birlikte yaşayacak.

EKREM YEMLİHAOĞLU: GENÇLERİN DENİZLE KURDUĞU BAĞ GÜÇLENDİKÇE ONU KORUMA SORUMLULUĞU DA ARTACAK

Yarışlarla ilgili Fişekhane'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, çocukların ve gençlerin yelken sporuyla tanışmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Yemlihaoğlu, "Deniz üzerinde kazanılan öz güven, dayanışma ve doğaya saygının, hayatın her alanında bu gençlere faydası olacağına ve kendilerini ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu gençlerin denizle kurduğu bağ güçlendikçe onu koruma sorumluluğu da artacak" dedi.

'YAT TURİZMİ ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK FAYDA VE İSTİHDAM POTANSİYELİNE SAHİP'

Yat sektörünün dünya genelinde yarattığı ekonomiye de dikkat çeken Yemlihaoğlu, sektörün Türkiye açısından taşıdığı potansiyeli şu sözlerle değerlendirdi:

"Avrupa Birliği'nde yat turizmi için yapılan çalışmalar yıllık 78 milyar Euro'ya ulaştı. Burada kastettiğim ülkeler ağırlıklı olarak Yunanistan, İtalya ve İspanya. Bu hacim, 234 bin kişilik istihdama işaret ediyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir ekonomik fayda sağlanabilir. Çok ciddi istihdam yaratma potansiyeline sahip. Bu denizlerin tamamında yelken yapmış biri olarak söylüyorum ki ülkemizdeki tesisler, marinalar, konaklama tesisleri ve bir yatçının ihtiyaç duyacağı tesisler katbekat fazlasıyla mevcut. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'yla biz bu ekonomiyi de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın en büyük değerlerinden birinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Yemlihaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Boğazı'nda yarışan yelkenlerin arkasında görünen tarihi süreç, Çanakkale'de yazılan kahramanlık hikayesi, Samsun'da yaşadığımız ve Cumhuriyetimizin mihenk taşı olan tarihi gün ve mekan ile Ege'nin koylarında verilen mücadele, dünyaya Türkiye hakkında güçlü bir mesaj vermektedir. Müsaade ederseniz bu yolculuğa himayeleriyle güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Sayın Özlem Akdurak'a, yerel yöneticilerimize, sponsorlarımıza, bizi bugün burada misafir eden Fişekhane'ye ve sporcularımıza verdikleri desteklerle büyük katkı sağlayan Jacques Philippe'e teşekkür ediyorum."

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 28 Ağustos 2027'de Sail Türkiye kapsamında dünyada ilk kez düzenlenecek gece yarışının da İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

MELİSA KAVSAK: HEDEFİMİZ YALNIZCA BİR YARIŞ DÜZENLEMEK DEĞİL, YELKEN SPORUNUN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK

Neon Sailing Cup Kurucu ve Koordinatörü Melisa Kavsak da organizasyonun yelken sporunun görünürlüğüne, İstanbul'un uluslararası tanıtımına ve spor turizmine sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Kavsak, "Sporun heyecanını teknoloji ve görsel estetikle bir araya getiren bu organizasyon, yelken yarışlarını yalnızca denizden ve sosyal medya üzerinden değil, kıyıdan da izlenebilen etkileyici bir deneyime dönüştürecek. Burada hedefimiz yalnızca bir yarış düzenlemek değil, yelken sporunun görünürlüğünü artırmak. Bu sporun daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak ve İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğini çağdaş bir spor etkinliğiyle bütünleştirmek. Aynı zamanda bu organizasyonun İstanbul'un uluslararası tanıtımına ve spor turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul, tarihi mirası ve Boğazı'yla Neon Sailing Cup sayesinde dünyada benzeri olmayan bir spor ve şehir deneyimine dönüşebilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET KUPASI'NDA HEDEF ŞAMPİYONLUK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek final etabında ekipler, sezonu başarıyla tamamlamak için mücadele edecek. Sezon boyunca tüm etaplarda elde edilen puanların belirleyici olacağı şampiyonluk yarışında, genel klasmanda en yüksek puana ulaşan ekip sezon şampiyonluğunu kazanacak. Kazananlara kupaları, 1 Kasım'da Fişekhane'de düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı