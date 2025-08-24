Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Zafer Kupası etabıyla başladı.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale etabı, 22 Ağustos'ta İstanbul'da verilen startla başladı. 23 yelkenli ile 230 sporcu, zorlu mücadelelerinin ardından 23 Ağustos'ta Çanakkale'ye vardı. Çanakkale Zafer Kupası etabının açılış törenine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.Çanakkale İskelesi'nde bugün verilen startla Çanakkale Boğazı'nda sürecek yarışlar, tarihin fedakarlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Tarihte ilk defa Çanakkale'mizde düzenlenen bir yat yarışı"

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bugün Çanakkale'de, Çanakkale Zafer Kupası için start işlemlerini hazırlıyoruz. Tarihte ilk defa Çanakkale'mizde düzenlenen bir yat yarışı. İstanbul'dan hareket eden 250'nin üzerinde sporcu dün Çanakkale'ye vardılar. Bugün de ülkemizin en güzide, en nadide şehirlerinden Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı'nda bir yarış icra edecekler" ifadelerini kullandı.

İsmail Kaşdemir: "Tarihi özel günlerimizden birini yaşıyoruz'"

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale'de yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale ayağı bugün başlıyor. Çok özel, profesyonel sporcular şu an Çanakkale'de misafirimiz. Bununla birlikte Çanakkale Boğazı'ndaki görsel güzellik, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacak. Biz de Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı gibi Uluslararası Yat Yarışları alanında çok prestijli bir çalışmanın aktivitenin Çanakkale'de yapılıyor olması bizlere daha da mutlu etti. Bugün Çanakkaleliler kordondan baktıklarında Çanakkale Boğazı'nı daha güzel görecekler. Bizim de amacımız bu. Çünkü Çanakkale bir deniz memleketi, çok büyük denizciler buradan yetişmiş. O yüzden biraz farkındalık oluşturabilirsek, Çanakkalelileri denizle biraz daha yakınlaştırabilirsek özellikle gençlerin ve çocukların denizde olan ilgisi biraz daha artarsa çok anlamlı olacak. Çanakkale tanıtım anlamında bu tip organizasyonlarla hem Türkiye'de hem de dünyada daha tanınır, daha bilinir hale geliyor. O yüzden Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz, heyecanlıyız. Tarihi özel günlerimizden birini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Toraman: "Yat yarışlarının burada gerçekleşiyor olması bizim için sevindirici ve gurur verici"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, ise konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Çanakkale deniz coğrafyası açısından çok özel bir nokta. Boğazıyla, yarımadasıyla, ana karasıyla çok özel bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yapıyoruz. Çanakkale bizim açımızdan daha da değerli kılan bütün tarihimiz boyunca Türk denizciliğinin ana karargahı, merkezi Çanakkale olmuş. Osmanlı'nın donanması burada konuşlanmış, ilk tersaneleri burada kurulmuş ve ilk Kaptan-ı Derya'da Çanakkale'de, Gelibolu'da ikamet etmiş. Böylesine önemli bir noktada yine tarihimiz açısından çok önemli olan bir büyük deniz zaferinin de kazandığı topraklar. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde deniz savaşlarında büyük bir zaferin kazanıldığı topraklar burası. Dolayısıyla bugün Çanakkale Zafer Kupası yat yarışlarının burada gerçekleşiyor olması bizim için sevindirici ve gurur verici." - ÇANAKKALE