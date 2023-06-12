Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıştığı kişinin Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: Maşallah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Manchester City'nin sahibi petrol milyarderi Shaikh Mansour ile tanıştığı anlar ortaya çıktı. Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenince oldukça şaşıran Erdoğan, "Maşallah" dedi.

Inter ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 1-0 kazanırken, kulübün sahibi Shaikh Mansour 13 yıl sonra takımın maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Mansour'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığı anlar kameralara yansıdı.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Şampiyonlar Ligi finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmelerini sürdürdü. Üst düzey iş insanı ve siyasilerin bir araya geldiği görüşmelerde BAE lideri, Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour'u Erdoğan ile tanıştırdı. Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemezken, "Aaa, Maşallah" dedi.

13 YIL ARADAN SONRA TRİBÜNDE

Shaikh Mansour, 2008'de satın aldığı Manchester City'nin sadece Liverpool ile oynadığı gösteri maçını 2010'da tribünde izlemişti. Mansour, 13 yıl aradan sonra ilk kez takımının maçını İstanbul'da tribünden izledi.