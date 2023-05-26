Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'ni Hakan mı kazansın İlkay mı?" sorusuna verdiği yanıtla gazetecileri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığı canlı yayında "İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Hakan mı kazansın İlkay mı?" sorusu yönetildi. Esprili bir şekilde yanıt veren Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa maça gitmeyi düşünüyorum. Birini seçersem, onların da kulağına giderse üzerim. Özel olarak kulağınıza fısıldarım" diyerek gazetecileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi ATV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacakInter - Manchester City Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili soru yöneltildi.

"HAKAN MI İLKAY MI?" SORUSU GÜLDÜRDÜ

Gazeteci Okan Müderrisoğlu, "Futbolu yakından takip ediyorsunuz. 10 Haziran'da İstanbul'da maç oynanacak. İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ve İlkay'ın formasını giydiği Manchester City karşı karşıya gelecek. Siz hangisini destekliyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"BİRİNİ SEÇERSEM ÜZERİM"

Bu soruya esprili bir şekilde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'la da konuştum, İlkay'la da konuştum. Birisini seçersem, onların da kulağına giderse üzerim. Her zaman söylendiği gibi iyi olan kazansın. Özel olarak ben senin kulağına fısıldarım. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitmeyi düşünüyorum" dedi.