Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

"GALATASARAY CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.