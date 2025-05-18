Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.
"GALATASARAY CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor