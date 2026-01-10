Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübü ve camiayı tebrik etti.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunu tebrik etti.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'ye bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiayı kutladı.
SÜPER KUPA'DA ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum."