Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübü ve camiayı tebrik etti.

  • Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunu tebrik etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'ye bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiayı kutladı.

SÜPER KUPA'DA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor