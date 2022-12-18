Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası çıkarması! Maçı bizzat statta izledi

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası final maçı bugün oynanıyor. Maçı birçok ünlü isim ve siyasetçi de izlemeye gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar'da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası maçın oynanacağı Lusail Stadyumu'nda yerini aldı. Erdoğan maçı ilgiyle takip etti.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi. Dünya Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya gün içerisinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

MAÇI İZLEMEYE GİTTİ

Yaptığı ziyaretler sonrasında Arjantin ile Fransa maçını izlemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ayrılan kısımda maçı Katarlı yetkililerle beraber izledi.

FUAT OKTAY VEKALET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet etti. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPANIŞ TÖRENİNE DE KATILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da final karşılaşmasını takip etmesinin ardından Dünya Kupası kapanış törenlerine de katılacağı da öğrenildi. Katarlı yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti kabul etmesi nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.