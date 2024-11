Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği

Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi Fenerbahçe lehine 3-2 sonuçlandı. Maçın ardından sosyal medya platformunda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum arasında polemik yaşandı.

UÇUM MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, maçın ardından X hesabından, "Her şeye rağmen Fenerbahçe, Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı.

"KONUMUNUZLA HİÇ BAĞDAŞMIYOR"

Paylaşıma yanıt veren AK Partili başkan Genç ise şu yanıtı verdi; "Mehmet Bey, konumuzla hiç bağdaşmıyor ancak her şeye rağmen ise; her şeye rağmen her zaman en büyük Trabzonspor'dur."

"KONU FENERBAHÇE OLUNCA UĞRAŞMAYIN BENİMLE"

Bu yanıtın ardından bir paylaşım daha yapan Başdanışman Uçum, "Ne derseniz deyin, evet benim kamu görevim var doğru, üstüme düşeni yaparım, yapıyorum da, doğru fikirden asla vazgeçmem, herkes şahit. Türkiye için sonuna kadar da kendimi vakfetmeye devam edeceğim.

Ama konu Fenerbahçe olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım, bu duygumun kamu göreviyle hiç bir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım. O yüzden konu benim kamu görevim olunca o bağlamda değerlendirin, eleştiriniz varsa söyleyin, hak verirseniz de teyid edin. Ancak konu Fenerbahçe olunca uğraşmayın benimle kendiniz gibi benim de tamamen takım duygusuyla hareket ettiğimi kabul edin. Lütfen kamu görevimle takım tutkumu birbirine karıştırmayın" dedi.