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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği

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Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetle sonuçlanan derbinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Her şeye rağmen Fenerbahçe, Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı. AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uçum'a "Mehmet Bey, konumuzla hiç bağdaşmıyor ancak her şeye rağmen ise; her şeye rağmen her zaman en büyük Trabzonspor'dur" sözleriyle yanıt verdi.

Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi Fenerbahçe lehine 3-2 sonuçlandı. Maçın ardından sosyal medya platformunda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum arasında polemik yaşandı.

UÇUM MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, maçın ardından X hesabından, "Her şeye rağmen Fenerbahçe, Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı.

"KONUMUNUZLA HİÇ BAĞDAŞMIYOR"

Paylaşıma yanıt veren AK Partili başkan Genç ise şu yanıtı verdi; "Mehmet Bey, konumuzla hiç bağdaşmıyor ancak her şeye rağmen ise; her şeye rağmen her zaman en büyük Trabzonspor'dur."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği

"KONU FENERBAHÇE OLUNCA UĞRAŞMAYIN BENİMLE"

Bu yanıtın ardından bir paylaşım daha yapan Başdanışman Uçum, "Ne derseniz deyin, evet benim kamu görevim var doğru, üstüme düşeni yaparım, yapıyorum da, doğru fikirden asla vazgeçmem, herkes şahit. Türkiye için sonuna kadar da kendimi vakfetmeye devam edeceğim.

Ama konu Fenerbahçe olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım, bu duygumun kamu göreviyle hiç bir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım. O yüzden konu benim kamu görevim olunca o bağlamda değerlendirin, eleştiriniz varsa söyleyin, hak verirseniz de teyid edin. Ancak konu Fenerbahçe olunca uğraşmayın benimle kendiniz gibi benim de tamamen takım duygusuyla hareket ettiğimi kabul edin. Lütfen kamu görevimle takım tutkumu birbirine karıştırmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

bu trabzonlu başkan kılıklı yüzünden seçim kaybettiler hala akıllanmadılar

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Trabzon Belediye başkanı İmla kurallarını bilen birisine attırsın Tweetini

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Haber YorumlarıHaydar Ağırbaşlı:

Mehmet Uçum benim için bitmiştir. işi gücü bırakıp spor münakaşası yapıyorlar

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Haber YorumlarıHuseyin Yıldız:

en büyük Allah'tır Allah

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Cumhurbaşkanı baş danışmanı "Ne yaparsanız yapın" diye paylaşım yaparsa demek ki bildiği usulsüz bir şeyler var. Eee sayın danışman ne yapılıyor mesela ? Kimin ne yaptığını kamuoyu ile paylaşın ki kimse töhmet altında kalmasın..

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Biri danışman , biri milletvekili..Çoluğundan çocuğuna kadar Zehir zıkkım , haram olsun bu devletten aldığınız her kuruş..

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Düştüğünüz hallere bakın..Yazıklar olsun..Ülke bitmiş okey dönüyor , yok fenerbahçe yok trabzon..

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