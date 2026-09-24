Haberler

Cudi Cup tenis turnuvasında çeyrek finaller tamamlandı, yarı finaller yarın oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cudi Cup tenis turnuvasında çeyrek finaller tamamlandı, yarı finaller yarın oynanacak
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcunun katıldığı turnuvada yarı finaller yarın oynanacak.

ŞIRNAK'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcunun katıldığı turnuvada yarı finaller yarın oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) destek ve koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 5'inci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası devam ediyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada 61 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın ilk 2 turunu geçen sporcular, çeyrek final maçlarında karşı karşıya geldi. Sporcular, Cudi, Gabar, Faraşin, Kato, Botan ve Sefine isimleri verilen kortlarda yarı finale yükselmek için mücadele etti.

'AMACIM HEM TEKLERDE HEM DE ÇİFTLERDE ŞAMPİYON OLMAK'

Çeyrek final maçını kazanarak yarı finale yükselen İzmirli tenisçi Bera Malkoç (14), geçen yıl da Cudi Cup'a katıldığını belirterek, "Cumartesiden beri buradayım. Bugün çeyrek final maçımı oynadım ve kazandım. Yarın yarı final oynayacağım. Amacım hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olmak. Burası çok güzel. Geçen sene de gelmiştim, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Uluslararası turnuvalarda mücadele etmek ve arkadaşlarımla birlikte oynamak bana çok iyi deneyimler kazandırıyor. Geçen yıl çeyrek finalde elenmiştim. Amacım her gün kendimin üzerine koymak" dedi.

'HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK'

Cudi Cup'ta ilk kez mücadele eden Adanalı tenisçi Yiğit Arslan da (13) çeyrek final maçını kazanarak yarı finale yükseldi. Arslan, "Cudi Cup'ı ilk defa oynuyorum. Çok güzel bir organizasyon. Bugün çeyrek final maçım vardı, kazandım. Yarın yarı final maçı oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Hedefim şampiyon olmak" diye konuştu.

Turnuvada yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Kastamonu Bozkurt'ta 5 yıl önceki selin izi! 3 katlı binadan geriye sadece çatısı kaldı

Tek katlı ev sanılıyor! Aslında toprağa gömülmüş 3 katlı bina
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi!
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi

Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi