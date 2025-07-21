"Çubuk Belediyesi 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" başladı.

Ankara Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 10'uncusu düzenlenen ve 6 gün sürecek organizasyonda 448 sporcu mücadele edecek. Dereceye girenlere toplam 700 bin lira ödül verilecek.

Çubuk Spor Salonu'ndaki açılış programına, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili Ömer Asım Ötegen, sporcular ve veliler katıldı.

Demirbaş, açılışta yaptığı konuşmada, turnuvaya her yıl katılım ve ilginin arttığını, yeni yapılan salonlarında sporcuları ağırladıklarını belirterek heyecanın 6 gün boyunca ilçede yaşanacağını ifade etti.

Turnuvaya üçüncü kez katılan Ahmet Görkem Çiyanlı, "Salon çok daha güzel olmuş. Organizasyon her yıl daha da iyiye gidiyor. Katılmaktan mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Uşak'tan gelen sporcu velisi Tuğba Coşkun, organizasyona hayran kaldığını dile getirerek "Oğlum satrancı çok seviyor. Uşak'ta bu çapta turnuva bulmak zor. Çubuk gibi bir ilçede bu seviyede bir organizasyon yapılması inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Veli Fuat Dişkaya, turnuvaya kızını getirdiğini anlatarak, "Çubuk Belediyesinin bu gibi sosyal ve eğitsel çalışmalardaki desteği takdire şayan. Herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.