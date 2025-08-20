Cristian Baroni, Benfica Maçı İçin İstanbul'da Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cristian Baroni, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynanacak maç için İstanbul'a geldi ve eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi. Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi. - İSTANBUL

