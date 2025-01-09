Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

RAMS Başakşehir forması giyen Miguel Crespo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçındaki Miguel Crespo-Abdülkerim Bardakcı pozisyonu ile ilgili dair Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" yazmıştı.

"İYİYİM EFENDİM"

Crespo, Mourinho'ya, "İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyi dizliklerime (kaval koruyucularıma) şükürler olsun, iyiyim. Şanslıydım" yanıtını verdi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca pozisyonu "Hakem 'bu futbol' diyor" notuyla paylaştı.