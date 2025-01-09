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Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

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RAMS Başakşehir forması giyen Crespo, Jose Mourinho'nun Instagram'dan yaptığı "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" paylaşımına "İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyi dizliklerime (kaval koruyucularıma) şükürler olsun, iyiyim. Şanslıydım" yanıtını verdi.

RAMS Başakşehir forması giyen Miguel Crespo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçındaki Miguel Crespo-Abdülkerim Bardakcı pozisyonu ile ilgili dair Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" yazmıştı.

"İYİYİM EFENDİM"

Crespo, Mourinho'ya, "İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyi dizliklerime (kaval koruyucularıma) şükürler olsun, iyiyim. Şanslıydım" yanıtını verdi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca pozisyonu "Hakem 'bu futbol' diyor" notuyla paylaştı.

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

FAÜLÜ YAPAN CRESPO ALGIYI YAPAN MORİNYO

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Haber Yorumlarıemre akgül:

Körler sağırlar , birbirini ağırlar..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

dünyanın heryerinde kırmızı kart penaltı

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıSer_hat:

Moroooo bahane bulma işine bak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
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