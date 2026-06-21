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Arca Çorum FK, şehir stadını Süper Lig'e hazırlıyor

Arca Çorum FK, şehir stadını Süper Lig'e hazırlıyor
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Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda saha zemini, tribünler ve teknik altyapıda kapsamlı yenileme çalışmaları başlattı. Hibrit çim, yeni skorbord ve modernizasyon projeleriyle stadyum Süper Lig standartlarına uygun hale getiriliyor.

SÜPER Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken, tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nu Süper Lig standartlarına uygun hale getirmek için kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılarak ısıtma sistemine kadar kazı yapılacak. Ardından yeni nesil serme çim uygulanacak ve saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek. Hibrit çim teknolojisi sayesinde zeminin dayanıklılığının artırılması ve maçlar sırasında çimlerin yerinden kalkmasının önlenmesi hedefleniyor. Saha yenileme çalışmaları kapsamında sulama sistemi tamamen değiştirilecek, yeni nesil sulama altyapısı kurulacak. Çim zeminin çevresindeki sentetik çim alanlar da yenilenerek saha UEFA standartlarına uygun hale getirilecek. Teknik altyapıda ise drenaj sistemi elden geçirilecek, hoparlör sistemlerinde bakım yapılacak. Aydınlatma sistemleri de detaylı şekilde incelenecek, ihtiyaç duyulması halinde LED teknolojisine geçilecek. Taraftar konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında stadyumdaki mevcut skorborda ek olarak ikinci bir skorbord kurulacak. Tribünlerdeki kırık koltuklar yenileriyle değiştirilecek. Yedek kulübelerinin yenilenmesine yönelik planlamalar sürerken, localarla ilgili geliştirme projeleri de değerlendirme aşamasında bulunuyor.

SAVAŞ BALÇIK: TARAFTARIMIZA VE ÇORUM'A YAKIŞANI YAPIYORUZ

Yapılan yatırımların merkezinde taraftarların bulunduğunu belirten Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, "Şehrimizin Süper Lig heyecanını en iyi şartlarda yaşayabilmesi için stadyumumuzda kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Sahamızdan tribünlerimize, teknik altyapımızdan taraftar konforuna kadar birçok noktada önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün bu hazırlık, yenilik ve yatırımlar; bizi Süper Lig'e taşıyan taraftarlarımızın daha konforlu ve daha modern bir stadyumda maç izlemesi içindir. Çorumumuza ve taraftarlarımıza yakışan bir stadyum ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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