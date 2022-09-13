Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum haberleri | Bursaspor kafilesi Çorum'a hareket etti

Spor Haberleri

Çorum haberleri | Bursaspor kafilesi Çorum'a hareket etti

Çorum gündem haberi... Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00'da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

Bursaspor kafilesi, yarın saat 19.00'da oynanacak olan Çorum FK maçı için yola çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Çorum FK ile yarın karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yola çıktı. Yeşil-beyazlı kafile önce hava yoluyla Tokat'a ardından da kara yoluyla Çorum'a geçecek. Son olarak Batman Petrolspor'u mağlup eden Bursaspor, seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Çorum FK-Bursaspor maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.

(Barış Yalım - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Bursaspor Çorum Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title