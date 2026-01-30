Haberler

Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta Kırmızı-siyahlı ekibin kart cezalısı Fredy forma giyemeyecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Fredy bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

