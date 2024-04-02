YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Çorum FK Yardımcı Antrenörü: Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır" dedi.

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, 13 gün boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Arkadaşlar bugün iyi bir sıcağa rağmen güzel işler yaptı. Taklit, disiplinden hiç ayrılmadılar. Harfiyen her şeyi uygulamaya çalıştılar, iyi de oldu. Maçın başından sonuna kadar hemen hemen oyun kontrolü bizdeydi, ikinci yarı biraz daha coşkulu basarak üçüncü golü de atıp, daha da rahatlamak istiyorduk, olmadı. Oyun kontrolü bize geçti. Kalemizde çok tehlikeli pozisyonlar görmedik. Sonuçta maçı kazanmayı bildik. Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bundan sonra inşallah ilk 3 hedefiyle öncelikle önümüzdeki Kocaeli maçına iyi hazırlanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Ankara Çorum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Salı 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 2 Nisan Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title