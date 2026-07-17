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Çorum FK, hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Çorum FK, hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 13 gün süren kampın ilk etabını tamamladı. Takım, sabah koordinasyon ve kuvvet, akşam taktik çalışmaları yaptı. Hazırlıklar Bolu ve Düzce'de devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 4 Temmuz'da başladığı kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı. 13 gün boyunca çift antrenman yapan Çorum FK, sabah antrenmanlarında koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, akşam idmanlarında ise pas, şut, top kapma, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Çorum FK, sezon hazırlıklarına 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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