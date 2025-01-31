Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan Bandırmaspor Maçı Sonrası Açıklamalar

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan Bandırmaspor Maçı Sonrası Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Serkan Özbalta, oyuncularını tebrik ederek, sezon sonunda istedikleri puan ortalamasına ulaşmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamda, "Bu ligin sonunda, inşallah her hafta üzerine koyarak gidip istediğimiz puan ortalamasını tutturmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, evinde Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Özbalta, "Oyunun başından, ortasından ve bitiş düdüğüne kadar disiplinden kopmayan, istediğimiz şeyleri yapabildiğimiz bir oyun çıkarttık. Rakip takımın da iyi bir motivasyonla buraya geldiğini, kazanmak için geldiğini gördük. Derli, toplu bir halleri vardı ama bir kırılma anı yaşanacaktı. O kırılmayı biz attığımız golle yaşattık. İlk gole gelmeden, bugüne kadar neler çalışıyorsak onların bir bölümünü oyuncular yerine getirmeye başladılar. Onun akabinde de golü bulduk. Ondan sonra da girdiğimiz gol pozisyonları veya ceza sahası içine kadar getirdiğimiz toplarla, istediğimiz şekilde gelişti. İkinci golü bulduktan sonra moral üstünlüğü, oyun üstünlüğü katlanarak gitti ve 3. ve 4. gol geldi. Buradan oyuncularımı kutluyorum, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Güzel bir lig, çekişmeli bir lig, mücadele gücü çok yüksek bir lig" dedi.

Taraftarların desteğinin de kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özbalta, "Bu ligin sonunda, inşallah her hafta üzerine koyarak gidip istediğimiz puan ortalamasını tutturmak istiyoruz. Ama bizi nereye götürecek bilemiyorum. İnşallah o puan ortalamasını tutturduğumuzda istediğimiz gibi ligi bitirebiliriz. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Bizi desteklediklerinde, onları arkamızda hissettiğimizde takım adapte oluyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
img

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
img

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.