Haberler

Çorum'da Para ve Deaf Yüzme Şampiyonası Başladı

Çorum'da Para ve Deaf Yüzme Şampiyonası Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da başladı.

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da başladı. Türkiye'nin farklı illerinden 44 kulüp ve 121 sporcu, şampiyonluk mücadelesi vermek için Çorum'a geldi. Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, birbirinden çekişmeli yarışlarda derece elde etmek için kulaç atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt