Çorluspor 1947, Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.'yi 90+1'de Geçti
Nesine 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında Çorluspor 1947, deplasmanda Bursa Nilüfer Futbol A.Ş. karşısında 90+1'de attığı golle maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
General Basri Saran Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 18. dakikada Alperen Doğan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Nilüfer ekibi 58. dakikada Bilal Güney'in serbest vuruştan kaydettiği şık golle skoru eşitledi. Ancak 90+1'de sahneye çıkan Muhammet Arslantaş, Çorluspor'a galibiyeti getiren golü attı.
Çorluspor 1947: Ersin Aydın, Çağrı Bülbül, Hüseyin Ayan, Alperen Doğan, Volkan Uluğ, Nurettin Çağlar, Burak Karapınar, Emirhan Kayar, Muhammet Arslantaş, Ömer Turan, Ferit Özler
Yedekler: Ogün Er, Emre Sarıkaya, Koray Yağcı, Erkan Süer, Adar Aygür, Sinan Baki Usluer, Caner Doğan, Emirhan Çavuş, Muzaffer Kocaer, Berat Onur Pınar
Teknik Sorumlu: Mehmet Ak
Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.: Enes Sancar Şahin, Mert Ilıman, Mert Er Estik, Emir Sezgin, Furkan Sakı, Hamza Baran Arıkan, Bilal Güney (Dk.90 Barış Dalkıran), Mehmet Çetin (Dk.73 Efe Baran Ceylan), Yusuf Atasoy, Adem Geldi (Dk.90 Emre Işık), Mustafa Genç (Dk.73 Güney Sağır)
Yedekler: Berkay Kartal, Barış Dalkıran, Koray Ege Sağım, Güney Sağır, Enes Gökhan, Yunus Emre Bilgin, Emre Işık, Efe Baran Ceylan, Deniz Demir Altınbaş, Yağız Varoğlu
Teknik Sorumlu: Fazlı Tan - BURSA