Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli takım, Sivasspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Antrenman öncesinde futbolcular Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.