Alanyaspor, Kocaelispor'u 5-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, Kocaelispor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Alanya Oba Stadı'nda gerçekleştirilen maçta Hadergjonaj, Hwang, Lima, İbrahim Kaya ve Janvier'in golleriyle ev sahibi ekip farklı bir skorla kazandı. Alanyaspor maç boyunca etkili bir oyun sergilerken, Kocaelispor savunmasında sıkıntılar yaşadı ve 3 oyuncusu sarı kart gördü.

Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya)

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Duarte (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Nonge, Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar)

GOLLER: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Linetty, Keita, Nonge (Kocaelispor)

21'inci dakikada Alanyaspor'un merkezden gerçekleştirdiği baskıda Kocaelispor'dan Rivas'ın kısa düşen pasında Mounie topa sahip oldu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Değirmenci topa sahip oldu.

26'ncı dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Janvier'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutu ağlara gitti: 1-0.

31'inci dakikada Alanyaspor orta sahanın gerisinden serbest vuruş kazandı. Hadergjonaj'ın gönderdiği pasta savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Hwang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi Corendon Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

47'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Janvier'in pasıyla topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

63'üncü dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın kornerden yaptığı ortada Lima kafayla vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-0.

81'inci dakikada sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla topla buluşan İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisine girmeden çektiği şutta top ağlarla buluştu: 4-0.

88'inci dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında topu ileriye sürükleyen İbrahim Kaya'nın pasında Janvier ceza sahası önünde topla buluşarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 5-0.

Karşılaşma 5-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
