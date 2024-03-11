Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor-Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları da açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Güney ekibinden yapılan açıklamada maç biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Alanyaspor-Kayserispor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

"Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Maç Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli? Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli? Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title