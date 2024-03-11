Corendon Alanyaspor-Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları da açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Güney ekibinden yapılan açıklamada maç biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.
Alanyaspor-Kayserispor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
"Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL." - ANTALYA