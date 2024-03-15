Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcular ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 2 grup halinde top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 13.30'da sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA