Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bu akşam yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra grup halinde çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA