Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Arasında İlk Yarısı Golsüz Sona Erdi

Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Arasında İlk Yarısı Golsüz Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da önemli pozisyonlar bulsalar da, gole ulaşamadılar.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Hazar Erel

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sowe

Sarı kart: Dk. 37 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Trump, Zelenski’den 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını' istedi

Putin'le görüşen Trump savaşı bitirmek için Zelenski'ye tek şart sundu
Çanakkale'de çıkan orman yangını büyüdü! 5 köy tahliye edildi

O kentimiz yeniden alevlerin ortasında kaldı! 5 köy tahliye edildi
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.