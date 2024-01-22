Corendon Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak. - ANTALYA