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Corendon Alanyaspor'dan Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Corendon Alanyaspor'dan Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
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Corendon Alanyaspor, 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlara başladı. Futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk Bayrağı açarak kutladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Reeder Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve koşu çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Futbolcular, antrenman öncesinda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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