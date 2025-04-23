Corendon Alanyaspor'dan Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Reeder Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve koşu çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Futbolcular, antrenman öncesinda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.