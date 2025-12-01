Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Topluma Değer Katan Projeler Ödülü'nü Kazandı

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında "Topluma Değer Katan Projeler – Spor" kategorisinde ödüle layık görüldü. Özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin geniş katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 9 ana kategoride 200'ün üzerinde proje değerlendirildi.

Dilovası'nda bölge halkının gelişimine katkı sunan sosyal projeleriyle öne çıkan Çolakoğlu Metalurji, gençleri spora teşvik etmek ve onların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Spor Kulübü ile toplumsal fayda yaratmayı sürdürüyor.

Ödül, Çolakoğlu Metalurji Kurumsal İletişim Müdürü ve Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seda Demirel Yıldırım ile Kurumsal İletişim Danışmanı ve Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü Genel Koordinatörü Dr. İlker Dilek tarafından teslim alındı.

Ödül töreni sonrasında Seda Demirel Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu anlamlı ödülü almak, Çolakoğlu Metalurji'nin topluma değer katma konusundaki kararlı duruşunun bir yansımasıdır. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlere fırsat sunmanın önemini çok iyi biliyoruz. Spor Kulübümüz aracılığıyla gençlerin hayatına dokunmaya ve onların gelişim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu ödül; sporcularımızın emeğinin, antrenörlerimizin özverisinin ve çalışma arkadaşlarımızın güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Elde edilen her başarı, bizi daha güzel sonuçlara ulaşmak için teşvik ediyor."

İlker Dilek ise yaptığı açıklamada, gençlerle büyüyen başarı hikayelerinin bulunduğunu belirtti. Dilek yaptığı açıklamada; "Bu yıl, kulübümüzün bünyesindeki 200 sporcunun öne çıkan başarıları oldu. Modern Pentatlon'da kız takımımız Ankara'da Türkiye birincisi oldu. Eskrim'de bir sporcumuz Türkiye Kupası'nda bronz madalya kazandı. İki sporcumuz ise Türkiye sıralamasında ilk 20'ye girerek Milli Takım'da yer alma hakkı elde etti. Atletizm'de sporcumuz Abdülkerim Kantemür, Kocaeli'nin En Hızlıları yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinciliğe ulaşarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Kocaeli ilini temsilen Türkiye Şampiyonası'nda yer alma hakkı kazandı. Kros takımımız Marmara Bölge Yarışları'nda üçüncülük derecesi elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Yüzücümüz Elif Bektaş, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarılar, kulübün spora erişimi artırma, gençleri destekleme ve bölgenin sosyal gelişimine katkıda bulunma hedefinin somut çıktıları niteliğini taşıyor." şeklinde konuştu.