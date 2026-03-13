Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup

Haberler

Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin'e 59-55 mağlup oldu. Milliler üçüncü maçını cumartesi günü Japonya ile oynayacak.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.
  • Türkiye, elemelerdeki üçüncü maçını 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile oynayacak.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.

AY-YILDIZLILAR DEVREYİ ÖNDE TAMAMLADI

Türkiye, ilk çeyrekte topu iyi paylaştı. Arjantin'in boyalı alanda etkili olmasını engelleyen milliler, daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Dengeli geçen birinci periyot, 12-12'lik eşitlikle sona erdi. Takımlar ikinci çeyreğin ilk 2 dakikasında skor üretemedi. A Milli Takım, daha sonra peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Oyunda üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 30-24 önde girdi.

6 SAYILIK FARK DEVAM ETTİ

Arjantin, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Güney Amerika temsilcisi, 23. dakikada skora dengeyi getirdi: 33-33. Sevgi Uzun ve Beren Burke'nin dış atış isabetleriyle hücumda yeniden ritmini bulan ay-yıldızlılar, 27. dakikayı 44-38 üstün kapattı. Türkiye, final periyoduna da 50-44 üstün gitti.

SON ÇEYREKTE KABUSU YAŞADIK

A Milli Takım, son çeyrekte skor üretmekte sorun yaşarken Arjantin, 37. dakikada yeniden oyuna dengeyi getirdi: 52-52. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta milliler, 39. dakikaya 55-54 önde girdi. Burani, bitime 32 saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 1 yaptı ve maçta bir kez daha eşitlik sağlandı: 55-55. Milliler, bu anlarda üst üste yapılan hücumlardan sayı üretemedi. Arjantin, kalan sürede çizgide Mungo ve Gretter ile 2'de 2 isabet sağladı: 55-59. Türkiye, kalan sürede skor üretemedi ve maçtan 59-55 mağlup ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Ay-yıldızlı takım, bu sonuçla grupta ilk yenilgisini yaşadı. Arjantin ise ilk galibiyetini aldı. Milliler, elemelerdeki üçüncü maçını 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile yapacak. Arjantin ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
