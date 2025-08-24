Zaferin Coşkusu: 954. Yıl Etkinlikleri

ŞENER TOKTAŞ/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde şanlı zaferin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılanlar, oluşturulan alanda ok atıp ata binerek atalarının kültürünü deneyimleme imkanı buluyor.

Etkinliklerin düzenlendiği Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Alanda düzenlenen etkinlikler ve sahnelenen gösterilerle şanlı zaferin coşkusunu yaşayan vatandaşlar, kurulan atölyelerde ecdadın kullandığı ok ve yaylar hakkında bilgilendiriliyor.

Eğitmenlerin gözetiminde ilk kez yaylalara asılarak putalara (geleneksel okçulukta kullanılan hedef) ok atmanın ve ata binmenin deneyimini yaşayan katılımcılar, hem eğleniyor hem de atalarının kültürünü öğreniyor.

Malazgirt'te görevli okçuluk alan sorumlusu Muhammet Akçay, AA muhabirine, 8 kişilik ekiple alandaki 5 putada halka okçuluk deneyimi yaşattıklarını söyledi.

Alana gelenlerin ilk kez ok atma deneyimi yaşadığını anlatan Akçay, "Ahlat ve Malazgirt'in 1071 duygusunu tadarak buradan o ruhla ayrılıyorlar. Geldikleri anlarla buradan ayrıldıkları anlarda yaşadıkları farklılık gözlerinden anlaşılıyor. Atalarımızın 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde büyük bir zafer kazandıkları, Anadolu'ya kapıların açıldığı bu yerde gençlerimiz ve katılımcılarımız, o ruhu en derinden hissediyor. Günde 2 bin kişiye ok deneyimi yaşatıyoruz. İki günde yaklaşık 4 bin kişi ok attı. Okçuluk kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliklere katılmak için Adıyaman'dan gelen Fatma Güven ise "Burada at yarışlarını ve ok atmayı izledik. Öğrencilerimizi atlara bindirdik. Ok atma deneyimi yaşadık. Türk denilince akla ilk okçuluk ve at binme kültürü geliyor. Bunları yeni nesle aşılayabilmek çok önemli." dedi.

Etkinlik alanında ata binen Helinsu Güvenir de "Özellikle şehir dışına çıkamayanlar için çok iyi oluyor. Görevliler, getirilen atlara isteyenlerin binmesini ve ok atmasını sağlıyor. Bunlar kültürümüzde var. Bu etkinlikleri yapmamız bizim için iyi oluyor. Etkinliklerle kültürümüzü ve tarihimizi tanıyoruz. At binmeyi çok seviyorum. O yüzden erkenden buraya geliyorum ve sıra olmadan ata biniyorum. Çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta görevli okçuluk alan sorumlusu Harun Kayaer ise "Yoğun bir ilgi var. Günde 2 bin kişiye ok deneyimi yaşatıyoruz. İki günde yaklaşık 4 bin kişi ok attı. Okçuluk kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlar çok fazla deneyimleyemiyor. Okçular Vakfı bu anlamda çok anlamlı çalışmalar yapıyor." açıklamasını yaptı.

Adana'dan ailesiyle gelen Musa Güven Aydoğdu, "İlk kez ok at attım. Çok heyecanlıydı. Okçuluğun yaşatılması gerekiyor. Zengin kültüre sahip bu milletin bu kültüre sahip çıkması önemli." şeklinde konuştu.