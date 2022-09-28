Burak Yılmaz'dan herkesi mest eden hareket! Çocuk önce şaşırdı sonra kahkahalar havada uçuştu

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda top toplayıcı bir çocuğa karşı tavrı tepki çekmişti. Deneyimli golcünün bu kez seremoniye yanında çıkan bir çocuk ile olan iletişimi renkleri anlar ortaya çıkardı. Oldukça soğuk bir havada oynanan maç öncesi Yılmaz'ın, çocuğu ısıtmak için yaptıkları Fortuna Sittard'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, video büyük ilgi gördü