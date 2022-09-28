Burak Yılmaz'dan herkesi mest eden hareket! Çocuk önce şaşırdı sonra kahkahalar havada uçuştu
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Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda top toplayıcı bir çocuğa karşı tavrı tepki çekmişti. Deneyimli golcünün bu kez seremoniye yanında çıkan bir çocuk ile olan iletişimi renkleri anlar ortaya çıkardı. Oldukça soğuk bir havada oynanan maç öncesi Yılmaz'ın, çocuğu ısıtmak için yaptıkları Fortuna Sittard'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, video büyük ilgi gördü
Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Excelsior'u 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde Burak Yılmaz ile seremoniye yanında çıkan bir çocuk arasında yaşananlar büyük ilgi gördü.
ÇOCUĞU ISITMAYA ÇALIŞTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, maç öncesi seremoniye yanında çıkan çocukla herkesi tebessüm ettiren anlar yaşadı. Oldukça soğuk bir havada oynanan mücadele öncesi deneyimli golcü, önünde duran çocuğu ısıtmaya çalıştı. Renkli anların ortaya çıktığı görüntüler, Fortuna Sittard'ın resmi hesabından paylaşıldı.
LİGDE 16. SIRADALAR
Fortuna Sittard formasıyla 7 maça çıkan Burak Yılmaz, takımına toplam 4 gollük katkı verdi. Oğuzhan Özyakup'un da formasını giydiği Fortuna Sittard, 4 puanla Hollanda Eredivisie'de 16. sırada bulunuyor.