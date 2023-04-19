Cizreli kızların futbol tutkusu

Yıllarca sosyal aktivitelerden uzak kalan ve spora ilgi duymalarına rağmen imkan olmadığı için futbol oynayamayan Cizreli kızlar, kaymakamlığın desteği ile kurulan futbol takımında top koşturmanın keyfini yaşıyor.

Terör olayları ve farklı sebeplerden dolayı yıllarca sosyal aktivitelerden uzak kalan Cizreli kızlar, tüm olumsuzluklara rağmen kaymakamlığın desteği ile kurulan futbol takımında formalarını giyip, yeşil sahada top koşturmanın keyfini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Kadınlar 3. Futbol Ligi 18. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü, ilk defa katıldığı futbol müsabakalarında gösterdikleri mücadele ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Futbolun sadece erkeklerin değil, kadınların da oynayabileceği bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Elanuz Özkul, "Biz bugün sahada top koşturarak hem bunu kanıtlamış oluyoruz hem de evde oturan genç kızlarımıza örnek oluyoruz. Bir kadın olarak sahada top oynamak çok gurur verici bir duygu. Sahada gösterdiğimiz mücadele ile mutlu olup, ailelerimize de bu gururu yaşatıyoruz. Daha önce bizlere böyle bir imkan sağlanacağını düşünmüyorduk çünkü günümüzde de hala toplumsal baskılar var. Bunları aşmak ve bu ön yargıları kırmak için bugün sahada top koşturuyoruz ve burada kendimizi geliştirip daha yüksek yerlere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Çocukluk hayalini bugün sahada top oynayarak gerçekleştirdiğini ifade eden Firdevs Elinç, "Daha iyi çalışarak daha iyi yerlere ve daha büyük takımlarda oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü futbol sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de bir spor dalıdır. Sadece futbol değil, diğer futbol dallarında da kadınlar, genç kızlar kendilerine şans ve imkan verildiğinde büyük başarılar elde ediyor. Bu anlamda çocukluk hayalimi gerçekleştirmemde bizlere imkan ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cizre 2020 Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü Teknik Direktörü Zeliha Aşkın, Cizre gibi bir yerde böyle bir imkanın sunulmasının önemli olduğunu söyledi. Aşkın, "Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an kulübümüz yeni kurulmasına rağmen çok kaliteli kadın sporcularımız var. Bu sene oluşturacağımız alt yapı ile bunu ileriki yıllarda daha üst seviyelere yükseltmeyi düşünüyoruz. 2. Lig, 1. Lig ve Süper lig hedeflerimiz var ve inşallah oraya kadar gideriz. Bu anlamda bu genç kızlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına vesile olan başta İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Kulüp Başkanı Abdulhakim Selimoğlu'na ve desteklerini esirgemeyen Cizre Kaymakamı'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK