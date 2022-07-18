Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Cirit geleneği Büyükşehir'le yaşatılıyor

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşatılıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşatılıyor.

Bursa'da sporun her branşına önemli destekler veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması için de gerekli her türlü katkıyı sağlıyor. Büyükşehir belediyesinin sponsorluğunda Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atlı Cirit müsabakası düzenlendi. Cirit sporun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen yarışta, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü ile Yıldırım Atlı Cirit Okçuluk Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Cirit meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği çekişmeli karşılaşmayı, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü kazandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orta Asya Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title