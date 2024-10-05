Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, sessizliğini bozdu

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan bir erkek gözlemci ve bir kadın hakem hakkında alınan lisans iptali kararını oybirliğiyle onayladı. Karara göre, gözlemci O.E. ile hakem E.K.'nin ömür boyu hak mahrumiyeti cezaları kesinleşti.

"KÖTÜ ŞEKİLDE BENİMLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTI"

Olay sonrası gözlerin çevrildiği kadın hakem, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Federasyona bağlı hakemlik yapmadığını ifade eden E.K., "Çıktığım maçların hepsi özel turnuvalar ve federasyona bağlı değil. Benimle hiçbir bağı olmayan, bilmem kaç yaşına gelmiş, bugüne kadar tehditle, kötü şekilde benimle iletişim kurmaya çalışan kişi ile ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

"KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİ OLAN BİR KADINIM"

Açıklamasının devamında "Ben, işinde gücünde , okullarını dereceyle bitirmiş , kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım" diyen E.K., şöyle devam etti: "Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış , kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz."

"VİDEONUN BENİMLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

E.K., Tahkim Kurulu'na sunduğu açıklamada ise "Şahsımla ilişkilendirilmeye çalışılan, ancak benimle hiçbir ilgisi olmayan ve görüntü kalitesi son derece kötü olan bir videodan bahsedilmektedir. Görüntülerdeki kişi ben değilim ve böyle ağır bir ithamla karşı karşıya kalmam, bir kadının onuruna yapılan bir saldırıdır. 23.02.2024 tarihinde 'E.............' adlı sosyal medya hesabında paylaşıldığı iddia edilen söz konusu videonun benimle hiçbir ilgisi yoktur ve bu video bana ait olan hiçbir sosyal medya platformunda paylaşılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Gözlemci O.E

TFF'YE ŞİKAYET YAĞDI

İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten gözlemci O.E.'nin, hakem E.K.'nin kariyerinde yükselmesi ve sık sık maçlarda görev alması için büyük destek verdiği iddiaları, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu durumun rahatsızlık yarattığı camiada, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) birçok şikayet iletildiği ortaya çıktı.