Cimnastikçiler Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda 16 madalyayla birinci oldu

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İstanbul'da düzenlenen Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 9 ülkeden 113 sporcu katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Damla Sel, Olivia Nihal Aksoy, Nil Özşehir, Asel Lina Şahin, Mira Öztürk, Nil Deniz Tarhan, Elif Şura Güner, Zeyneb Ada Mahmutoğlu, Alya Arslan, Yağmur İşbuyuran, Öykü Özoğuz, Azra Şendemirci, Ayşe Erva Şahin ve Zeynep Alan temsil etti.

Organizasyonda 9 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya elde eden milli cimnastikçiler, şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA