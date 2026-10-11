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Cimnastikçiler Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda 16 madalyayla birinci oldu

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İstanbul Kartal'daki Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 9 ülkeden 113 sporcu katıldı. Türkiye'yi temsil eden milli cimnastikçiler 9 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalyayla şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen Balkan Ritmik Cimnastik Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 9 ülkeden 113 sporcu katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Damla Sel, Olivia Nihal Aksoy, Nil Özşehir, Asel Lina Şahin, Mira Öztürk, Nil Deniz Tarhan, Elif Şura Güner, Zeyneb Ada Mahmutoğlu, Alya Arslan, Yağmur İşbuyuran, Öykü Özoğuz, Azra Şendemirci, Ayşe Erva Şahin ve Zeynep Alan temsil etti.

Organizasyonda 9 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya elde eden milli cimnastikçiler, şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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