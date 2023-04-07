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Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrasındaki açıklamalarına herkes aynı yorumu yaptı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Anderson Talisca'nın 8 milyon euro olan maaşını 12 milyon euroya çıkardı. Mukavelesini 2026'ya uzatan Brezilyalı futbolcu, "Hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" dedi. Talisca'nın açıklamalarına, "Kolay bir karar olduğu belli" yorumları yapıldı.

Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Brezilyalı futbolcu, 2026'ya kadar Al-Nassr'ın futbolcusu olacak.

1994 doğumlu futbolcu, Suudi ekibinden sezonuk 12 milyon euro net maaş kazanacak. Bonuslarla bu ücret daha da katlanıyor.

Çılgın maaşına bir de zam yapıldı! Talisca'nın yeni sözleşmesi için söyledikleri herkese tuhaf oldu

Yıldız futbolcu attığı imza sonrası, "Al Nassr ile yeni sözleşme imzalama fikri hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" dedi.

Çılgın maaşına bir de zam yapıldı! Talisca'nın yeni sözleşmesi için söyledikleri herkese tuhaf oldu

Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maça çıkan Talisca, 16 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo'nun transferiyle daha da golcü bir kimliğe büründü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Anderson Talisca Suudi Arabistan Beşiktaş Spor Haberler

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