Cihan Doğu, Muaythai Dünya Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Cihan Doğu, derecelerine dünya şampiyonluğunu da ekleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç sporcu 7 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythaide zamanla kendini geliştirerek şampiyonalara katılmaya başladı.

Cihan Doğu, 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Milli takıma seçilen ve 2022 yılında dünya şampiyonasına katılan Cihan Doğu, şampiyonada ikinci oldu. 2023 yılında da Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Cihan, geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Genç sporcu en son mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Derecelerine dünya şampiyonluğunu eklemenin gururunu yaşayan Cihan, her zaman birincilik kürsüsünde olmaya devam etmek istiyor.

Cihan Doğu, AA muhabirine, 7 yıldır muaythaide önemli başarılara imza attığını söyledi.

Muaythaide derece kazandıkça kendisine daha çok öz güven geldiğini ifade eden genç sporcu, "İlk maçıma Türkiye Şampiyonası 2021'de çok hazırlandım, çıktım ve şampiyonu oldum. Milli takımda yer aldım ama salgın nedeniyle dövüşemedim. Ondan sonra 2022'de çok çalıştım ve tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Gençlerde milli takımda olmaya hak kazandım. Malezya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci oldum." dedi.

"Hedefim her zaman kalitemi göstererek sürekli şampiyon olmak"

Cihan Doğu, Türkiye, Avrupa şampiyonluklarının ardından, dünya şampiyonluğunu da elde etmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bu sene hem Türkiye hem dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Cihan, "Türkiye şampiyonu olduğum için dünya şampiyonasında milli takımı seçilerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım. Bu sene çok çalıştım, rakiplerimi çok iyi izledim, çok iyi analiz yaptım. Hakkım olan şampiyonluğu bu sene aldım. Hedefim bir kere değil, ilerleyen senelerde her zaman kalitemi göstererek sürekli şampiyon olmak. Şampiyonluk gururunu kendime, aileme, antrenörüme ve ülkeme yaşatmaya devam için daha çok çalışacağım, daha çok şampiyon olacağım." diye konuştu.

"Cihan, milli takımda teknik olarak en iyi sporculardan biri"

Milli takım antrenörü Yahya Geylani de sporcusunun kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini aktardı.

Cihan'ın 7 yılda güzel başarılara imza attığını değinen Geylani, "Cihan Doğu, dünya şampiyonu oldu. Cihan, milli takımda teknik olarak en iyi sporculardan biri. Türk Mili Takımı'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okuttu. Bizim için bir gurur kaynağıydı. İnanıyorum ki Cihan'ın bu şampiyonluğu genç sporcularımızı daha motive edip hayallerini büyütüp daha fazla şampiyonlar çıkarmamıza vesile olacaktır. Benim amacım tecrübelerimi sporcularıma aktarıp başarılı sporcuları Türk sporuna kazandırmak." ifadelerini kullandı.