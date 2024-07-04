CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelmişti. Milliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral'ın maç sonu bozkurt işareti yapması ise gündeme bomba gibi düştü.

"BİZ BU İŞARET KONUSUNDA ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ"

Siyasilerin de müdahil olduğu konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırlayan Özel, "UEFA'nın gol sevincini yaşarken kullandığı işaretten dolayı böyle bir soruşturma başlatmasını doğru bulmuyoruz. Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'İN KASTETTİĞİ İSİM DENİZ NAKİ

Yıllar önce Amedspor'da top koşturan Deniz Naki, forma giydiği bir maçta zafer işareti yapması ve ve sosyal medya paylaşımları sebebi ile ömür boyu futboldan men edilmişti. Sonrasında Türkiye'den ayrılan Naki, yurt dışında futbol kariyerine devam etmek durumunda kalmıştı.

ÖZDAĞ, BOZKIR İŞARETİ YAPTI

Zafer Parti lideri Ümit Özdağ, 'bozkurt' ise konuyla ilgili yöneltilen soruya bozkurt işareti yaparak "Almanya'nın Bozkurt işareti yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha iyi olur" yanıtını verdi.