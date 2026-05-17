Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşma yaptı. Alonso, 1 Temmuz'da resmen göreve başlayacak.

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 9. sıraya kadar gerileyen ve teknik direktör değişikliğine giden Chelsea'de önümüzdeki sezon için bu göreve Xabi Alonso getirildi. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine takımın başına geçen Liam Rosenior ile de 3 ay sonra yollar ayrıldı. Maviler, 2025-2026 sezonunu geçici teknik direktör Calum McFarlane ile tamamlayacak.

Londra ekibi son olarak Real Madrid'de görev yapan İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Alonso, Stamford Bridge'de sözleşme imzaladıktan sonra 1 Temmuz tarihinde resmi olarak başlayacak.

Teknik adamlık kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso, sırasıyla Sociedad B ve Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Alman ekibinde 3 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturan Alonso, 2023-2024 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, birer kez de Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
