Chelsea tarihe geçti! Enzo Fernandez için ödenen bonservisin örneği yok

Chelsea, Benfica'dan Enzo Fernandez'i 121 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Fernandez, böylece İngiltere tarihinin en pahalı transferi oldu.

Ara transfer döneminde servet harcayan Chelsea, son imzasıyla büyük ses getirdi. Maviler, Benfica'dan Enzo Fernandez için ödediği bonservis bedeliyle İngiltere tarihine geçti.

TARİHİ BONSERVİS

Chelsea, Benfica forması giyen Enzo Fernandez'i 121 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Transfer için yapılan harcamanın toplamda 125 milyon euroyu aşması bekleniyor. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda zafere ulaşan 22 yaşındaki futbolcu, böylece İngiltere tarihinin en pahalı transferi oldu.

ENZO FERNANDEZ'İN KARNESİ

Benfica formasıyla 29 maçta 4 gol-7 asistlik performans gösteren Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı ile zafere ulaştığı Dünya Kupası'nın en iyi genç futbolcusu seçilmişti.