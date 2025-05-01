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Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı

Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
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UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Chelsea deplasmanda Djugarden'i 4-1, Real Betis, sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea deplasmanda Djugarden ile karşı karşıya geldi. 3Arena'da oynanan maçı Chelsea, 4-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson kaydetti. Djugarden'in tek golü 68. dakikada Alemayehu'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Londra'da oynanacak.

REAL BETIS TARAFTARIYLA KAZANDI

UEFA Konferans Ligi yarı final karşılaşmalarının diğer ayağında ise İspanyol ekibi Real Betis, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.

Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ez Abde, 64. dakikada Antony kaydetti. Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Fiorentina'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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