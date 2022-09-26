Ceyhanlı Güreşçilerden Büyük Başarı

Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçesinde düzenlediği İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan ilçesinde düzenlediği İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

40 kilogramda Yiğit Hamza Egemen ile 45 kilogramda Efe Ramazan Karataş'ın altın madalya kazandığı İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde, 35 kilogramda Barış Uğur, gümüş; 65 kilogramda Resul Avşar da bronz madalyanın sahibi oldu.

MADALYA SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ceyhan Belediyesporlu güreşçilerle ve teknik heyetle gurur duyduklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği spor dalı olan güreşte ulusal çapta başarılar elde etmenin kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Son gelen madalyalarla birlikte 2021-2022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında 24 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 69 madalya kazandıklarını belirten Başkan Erdem, "Güreşçilerimizin Ceyhanımızın adını daha çok kesimlere duyuracağına olan inancımız tamdır. Ata sporumuz güreşi yeni nesillerle buluşturmaya, desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.