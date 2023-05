Çeşme yeni sezonda da 2 takımla BAL'da

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yarımadayı 2 takımla temsil eden Çeşme, yeni sezonda da Çeşme Belediye spor ve Alaçatı spor ile yarımadayı temsil etmeye devam edecek.

BAL statüsü gereğince Aliağa spor FK'nın Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile play-off oynamadan 3. Lig'e yükselmesi sonucunda BAL'da kalan Alaçastı spor'un ardından play-out oynayarak BAL'da kalma mücadelesi veren Çeşme Belediye spor da rakibini 1-0 yenerek BAL'da kalmayı başardı. 2022-2023 sezonunda yarımadayı 2 takımla temsil eden Çeşme, 2023-2024 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig'de 2 güzide takımıyla Çeşme'yi temsil etmeye devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig Play-Out mücadelesi veren Çeşme Belediye spor ile Torbalı spor arasında oynanan 90 dakika 1-0 Çeşme Belediye spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da oynanan karşılaşmayı Çeşme Belediye spor, 1. dakikada Mehmet İncebacak'ın kaydettiği golle 1-0 galip geldi ve 2023-2024 sezonunda yeniden Bölgesel Amatör Lig'de oynama hakkı elde etti. Torbalı spor ise 2023-2024 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Yaklaşık binin üzerinde taraftar ve sporseverin akın ettiği maça Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Onan, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir ASKF Başkanı Efkan Muhtar, TFF İzmir İl temsilcisi Selçuk Ergeldi ve tertip komitesi takip etti.

Mücadelenin henüz 1. dakikası oynanırken, Çeşme Belediye spor ilk geliştirdiği atakta tecrübeli oyuncusu Mehmet İncebacak'ın golü ile 1-0 öne geçti. Yediği erken golle şoke olan Torbalı spor hemen toparlanıp atak geliştirdi ve 5. dakikada Azat Gümüş'ün ceza alanı dışından çektiği şutu aynı güzellikle kurtaran Çeşme kalecisi Volkan Tercan gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyan ve baskı kuran Torbalı spor, 34.dakikada kalesinde pozisyon gördü. Çeşme Belediye spor'lu oyuncu Hakan Esa'nın soldan çektiği şut auta gitti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra gelişen Torbalı spor atağında Osman Tukul girdiği net gol pozisyondan kaleci Volkan Tercan topu kornere çeldi. Korner atışı kullanan Torbalı spor'da ceza alanı içine gelen topu Durmuş Erol yarım vole şutunu yine kaleci Volkan Tercan pozisyonda kurtarışını yaptı ve topu kornere çeldi. Korner'den gelen topa bu sefer Azad Gümüş skoru değiştirecek golü bulamadı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Çeşme Belediye spor, ikinci yarıda oyunu domine etme adına Torbalı spor ataklarınında direnç gösterirken, Osman ve Durmuş'un pozisyonlarında savunma yerinde dokunuşlarla kırmızı-beyazlı ekibe gol şansı tanımadı. 76. dakikada Serhat Özyılmaz ile gol buldu. Fakat karşılaşmanın hakemi Kaan Kara ofsayt gerekçesi ile golü geçerli saymadı. Mücadelenin 86. dakikasında Çeşme Belediye spor'lu Yeldar Yamaç'ın çektiği şutu Torbalı savunmasında Süleyman Yüksel uzaklaştırdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve zorlu geçen maçı Çeşme Belediye spor 1-0 kazanarak yeniden BAL Liginde oynamaya hak kazandı.

"Çok zorlu bir süreçti"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediye spor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, "Ağustos ayından bu yana kimi zaman iyi, kimi zaman kötü sonuçlarla, yılmadan, sezon sonuna kadar mücadele ettik. Statü gereği çok zorlu olan ligde kalmanın sevincini yaşıyoruz. Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran başta olmak üzere, tüm yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreçti. Bizim için de çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda, geçmiş sezondan aldığımız tecrübelerle, yolumuza doğru adımlarla devam edeceğiz" dedi.

"Çeşmeli çocuklarımıza ve gençlerimize sporun her dalında destek vermeye devam edeceğiz"

Çeşme Belediye spor Kulübü olarak sadece futbol A takımına değil, futbol altyapısına ve diğer spor branşlarına da önem verdiklerini vurgulayan Kulüp Başkanı Kaymakçı, "Çeşmeli çocuklarımıza ve gençlerimize sporun her dalında destek vermeye devam edeceğiz. Bize bu konuda destek veren tüm Çeşmelilere teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünkü maçımızda bize her türlü kolaylığı gösteren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a da Çeşme Belediyespor Kulübü adına teşekkür etmek istiyorum. Bize maç öncesi antrenman kolaylığı sağladı. Ayrıca stat sorumluları da bize her türlü kolaylığı sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR